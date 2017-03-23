Полиция Латвии начала проверку из-за наличия флажка России в машине сотрудницы

Государственная полиция Латвии начала служебную проверку на основании заявления о том, что в салоне личного автомобиля старшего инспектора Зиемельского участка Рижского регионального управления полиции замечен флажок России. Об этом сообщает Delfi.

Как пояснил пресс-секретарь Госполиции Дайрис Анучин, согласно внутренним нормативным актам, разрешение, выданное МВД , можно размещать на видном месте, если машина припаркована для рабочих нужд возле зданий МВД. В этой связи проверка должна установить, где была припаркована машина полицейского в тот момент, когда ее сфотографировали.

Также будет установлено, является ли нахождение символики чужого государства в салоне автомобиля полицейского нарушением этических требований, выдвигаемых к должностным лицам Госполиции.

Ранее на этой неделе в социальных сетях появилась фотография, на которой видна личная машина сотрудницы полиции, на стекле которой прикреплено разрешение МВД, а в салоне заметна ленточка с российским триколором.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис выразил сожаление в связи с этим случаем и подтвердил, что обсуждал его с начальником госполиции Интсом Кюзисом, передает РИА Новости.

В ведомстве также отметили, что примут жалобу на размещение в автомобиле флага любого другого государства, если она поступит.