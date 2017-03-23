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Генсек НАТО подчеркнул значимость диалога с Россией
Глава военного комитета НАТО Петр Павел впервые за последние два года провел телефонный разговор с российским начальником Генштаба Валерием Герасимовым, сообщает Reuters со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Также Столтенберг указал на важность диалога между альянсом и Россией.
«Во время роста напряженности еще более важно, чтобы мы говорили друг с другом и поддерживали открытыми линии для военных и политических коммуникаций», — сказал Столтенберг.
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