Захарова отреагировала на запрет въезда Самойловой на Украину

Согласно решению СБУ, Самойловой на три года запрещено въезжать на территорию Украины.

"Вся мощь СБУ в последние дни была направлена на доказательство аксиомы — "закон один для всех". Почему-то сработал этот тезис на территории Украины только в отношении российской певицы. В отношении остальных людей, в том числе украинских граждан, принципиальность проявлять Киев не собирается", — написала Захарова в своем Facebook.

Она подчеркнула, что "именно СБУ не дает российским СМИ полноценно работать на Украине, разработав соответствующее предписание и придумав оправдания ограничению свободы слова".

"Думаю, что сейчас момент истины для европейского сообщества: пойдет ли оно на по поводу у СБУ и мотивирует украинских радикалов на дальнейшие "подвиги", тем самым просто похоронив все усилия по минскому процессу, или все-таки докажет, что Европа с ее базовыми ценностями, за которые, кстати, на словах всегда выступали украинские политики, еще жива", — заявила Захарова.

"Не знаю, кто сейчас в Киеве "за хозяина": СБУ, Президент, Рада, люди, цементирующие входы в банки. Но кто-то должен сделать первый шаг на пути к осознаю утопичности всего происходящего в это стране", — добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.