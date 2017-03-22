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МИД России отреагировал на отказ Украины пустить Самойлову на «Евровидение»
В МИД России прокомментировали решение Киева запретить въезд на Украину Юлии Самойловой — представительнице РФ на «Евровидении». Слова источника во внешнеполитическом ведомстве приводит РИА Новости.
«Это циничное и бесчеловечное решение», — сказал собеседник агентства.
Ранее в среду, 22 марта, Служба безопасности Украины отказалась пускать исполнительницу на конкурс, запретив ей въезд на три года.
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