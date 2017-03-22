В Крыму вещание украинских телеканалов расценили как "диверсию"

Начало вещания украинских телеканалов на территорию Крыма расценивается как информационная диверсия, заявил член крымского правительства Заур Смирнов

Ранее сообщалось, что украинская телевышка на границе с Крымом начала вещание украинских телеканалов и радиостанции на полуостров.

"Украинские власти продолжают вести информационную войну против Крыма. Это информационная диверсия, в которой применены новые цифровые технологии", — сказал журналистам Смирнов.

При этом он подчеркнул, что данный проект – бесполезная пропаганда, которая не принесет никакого результата, кроме экономических потерь для самой Украины.

"Сегодня крымчане могут свободно смотреть украинские телеканалы через спутник или интернет. Однако они не пользуются спросом. Попытки дискредитировать российскую и крымскую власть не приносит никаких результатов, на фоне реальных преобразований и развития полуострова", — подчеркнул Смирнов.