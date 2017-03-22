Министры обороны США и Финляндии обсудили «российскую агрессию»

Министр обороны США Джеймс Мэттис во вторник, 21 марта, провел переговоры со своим финским коллегой Юсси Ниинистё. На встрече в Пентагоне стороны обсудили ряд вопросов, в числе которых «российская агрессия», отношения Хельсинки с НАТО , а также двустороннее сотрудничество в области безопасности. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

Мэттис в своем вступительном слове отметил, что северное расположение Финляндии и ее история помогут Вашингтону «уточнить свою позицию, а также углубить понимание ситуации, которая представляет собой вызов для стабильности».

Глава Пентагона также поблагодарил Ниинистё за участие его страны в борьбе с международной террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), поддержку проводимых НАТО операций и за помощь по линии ООН

В ходе встречи министры «определили направления для дальнейшего углубления и усиления давнего партнерства в сфере безопасности». Они также «обменялись идеями о том, как поддерживать боеготовность войск в условиях сокращения финансирования». Кроме того, Мэттис и Ниинистё отметили «преимущества взаимодействия по вопросам обороны, особенно в Арктике».

17 февраля правительство Финляндии анонсировало перспективный план развития вооруженных сил страны на ближайшие 10 лет. Согласно документу, численность войск военного времени планируется увеличить до 280 тысяч человек, будет проведена модернизация ВМС и ВВС страны. По словам министра обороны Юсси Ниинистё, акцент в оборонной политике будет сделан на развитии сухопутных войск и в особенности сил быстрого реагирования. Финансирование будет увеличено на 150 миллионов евро в год.

При этом в правительстве Финляндии подчеркнули, что Россия не представляет непосредственную угрозу для страны, а руководство РФ не подает никаких признаков, свидетельствующих о желании вмешиваться в дела Финляндии.