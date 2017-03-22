Госдума рассмотрит запрет переводов на Украину через иностранные системы

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий денежные переводы из России на Украину, осуществляемые с помощью иностранных платежных систем.

Согласно законопроекту, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Банк России должен будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ. Предусмотренные законопроектом ограничения будут применяться со дня размещения регулятором таких сведений.

Законопроект должен вступить в силу через 30 дней после дня его официального опубликования и распространяться на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу.