Чиновникам готовят бонусы за экономию бюджета

Чиновники, занятые на приоритетных федеральных проектах, смогут получить вторую премию, если им удастся сэкономить бюджет проекта и при этом качественно его реализовать. Как рассказали «Известиям» три источника в правительстве, вопрос введения дополнительной системы мотивации для госслужащих запланирован к обсуждению сегодня на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Для поощрения чиновников может быть создан отдельный бонусный фонд.

Правительство обсуждает введение системы бонусов в качестве мотивации госслужащих, которые задействованы в работе над приоритетными проектами. В частности, предлагается установить для них KPI (ключевые показатели эффективности. — «Известия»), по достижению которых и будет выплачена премия. Формула ее начисления пока не конкретизирована. Эта тема планируется к обсуждению сегодня на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева , рассказал источник в аппарате правительства.

По словам двух федеральных чиновников, в Минэкономразвития , в частности, предлагают премировать «проектных» госслужащих за экономию бюджета проекта не менее чем на 10% от запланированного. При этом предполагается, что сокращение издержек не повлияет на качественные результаты. Также в ведомстве планируют дать каждому KPI оценочные описания, а для каждого оценочного описания — определить степень достижения в процентах.

По словам собеседника «Известий», предложения Минэкономразвития уже направлены в правительство.

Источник, знакомый с ходом дискуссии о премировании госслужащих, отметил, что также обсуждается идея поощрения чиновников за качество реализации, успешность проекта и уровень компетенции, которыми обладают сотрудники. Причем до конца апреля будут установлены требования к квалификации участников проектной деятельности.

— Будут разработаны критерии — какими компетенциями и на каком уровне ими должен обладать человек, задействованный в проекте. Задача — сделать срез, кто может управлять проектами, а кто нет. К апрелю эти требования будут разработаны, к июлю 2018 года руководители проектов должны будут аттестацию пройти, — заявил источник.

По его словам, сейчас также обсуждается с Минфином вопрос о премиальном фонде для «проектных» работников. Один из вариантов — создание отдельного бонусного фонда для приоритетных проектов. Другой — резервирование части существующего премиального бюджета под проектную деятельность. Предполагается, что это будет вторая премия, помимо той, которую ежеквартально и ежегодно и так получают госслужащие.

— Планируется, что выплата премии будет разбиваться на несколько частей: за выполнение персонального KPI — ежеквартально, а то, что касается самого проекта, — ежегодно или в конце проекта. Но дело в том, что если премия будет выплачиваться только в конце проекта, то многие люди могут ее не дождаться, ведь проекты рассчитаны вплоть до 2025 года. Так что, скорее всего, премии будут ежеквартальными и ежегодными, — подчеркивает собеседник издания.

Он добавил, что принимать решение о сумме премирования сотрудников будет специальный проектный комитет, во главе которого находится профильный вице-премьер.

Директор Центра проектного менеджмента Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Олег Билев считает, что для руководителей проектов и рядовых сотрудников формула начисления бонусов должна быть дифференцированной.

— Премия руководителя проекта должна больше зависеть от результатов проекта: достигли ли заявленных целей, есть ли ожидаемые социальные и экономические эффекты, уложились ли в срок, всё ли построили и насколько хорошо, превысили бюджет или смогли сэкономить и т.д. А премии рядовых сотрудников должны больше зависеть от их работы по конкретным контрольным точкам, конкретным задачам, от личного вклада. Но должна быть и у них часть, зависящая от успешности всего проекта, — полагает Олег Билев.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев считает предлагаемые KPI для чиновников справедливыми, однако сомневается в возможности реализации идеи проектной работы на госслужбе.

— Каждый проект должен чем-то завершаться, должен быть конечный результат. Если есть результат проекта, если сроки соблюдены, если проект уложился в финансирование, это и будет хороший KPI. Проблема в другом: значительная часть чиновничьей работы — это рутинная работа. На деле создать конкретные проекты возможно, но организовать работу чиновничества под проекты — маловероятно, — убежден Игорь Николаев.

Правительство перешло на проектный метод работы осенью прошлого года и уже утвердило 18 паспортов приоритетных проектов и два паспорта программ. Как пояснили «Известиям» в департаменте проектной деятельности правительства, применение принципов проектного управления должно улучшить межведомственное взаимодействие, сократить бюджеты и сроки реализации проектов, а также повысить качество результатов. К работе в проектах привлекаются штатные сотрудники министерств и ведомств, у которых есть соответствующие компетенции.