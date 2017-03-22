Пентагон усиливает взаимодействие с Россией

Пентагон взаимодействует с Министерством обороны России по ограниченному кругу вопросов, связанных с обеспечением безопасности развернутых сил. Примером такой кооперации стало соглашение по недопущению инцидентов в небе над Сирией. Между военными ведомствами существует канал связи на высоком уровне, призванный гарантировать безопасность полетов. Сейчас работа этих механизмов набирает обороты, несмотря на ряд законодательных ограничений. Об этом «Известиям» заявили в Пентагоне. В Министерстве обороны России привели конкретные примеры совместной работы. Как полагают эксперты, американские военные уловили сигнал президента США Дональда Трампа по активизации контактов с Москвой в целях борьбы с терроризмом.

Об опыте взаимодействия между военными ведомствами двух стран «Известиям» рассказали и в Министерстве обороны России. В ведомстве отметили, что эффективное сотрудничество ВКС России и ВВС США в рамках борьбы против террористов ИГ (деятельность организации запрещена в России) в Сирии будет продолжено и в дальнейшем.

Пресс-секретарь министерства обороны США подполковник Мишель Балданза заявила «Известиям», что между Москвой и Вашингтоном существует закрытый канал связи на высоком уровне по вопросам обеспечения безопасности развернутых сил.

— Взаимодействие [между военными России и США] распространяется на безопасность полетов над Сирией. США и Россия также поддерживают, по мере необходимости, связь на высоком уровне. Мы не координируем и не обмениваемся данными разведки с русскими. Но между нами существует специальная линия в целях недопущения конфликтов, — отметила официальный представитель Пентагона.

При этом в министерстве обороны США заявили, что приостановили полномасштабное военное сотрудничество с Россией после, как заявили в ведомстве, «незаконных действий в Крыму и на Украине» — это было зафиксировано в законе о национальной обороне (NDAA).

В Минобороны России привели конкретные примеры успешной работы закрытых каналов связи.

— 28 февраля нынешнего года во избежание каких-либо инцидентов американский представитель сообщил российскому офицеру точные координаты расположения в районе Сирии поддерживаемых США боевиков «оппозиционных сил». Данная информация была принята российским командованием к сведению. Совместное обсуждение вопросов безопасности Сирии и Ирака прошло 16 февраля и 7 марта в ходе встреч начальника Генштаба РФ генерала армии Валерия Герасимова и главы начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда , которые прошли в Баку и Анталье, — сказали «Известиям» в Министерстве обороны России.

Зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с «Известиями» отметил, что взаимодействие между Россией и США в целях недопущения инцидентов в воздухе над Сирией усиливается.

— При этом речь не идет о полноценном сотрудничестве. Это консультации в целях недопущения несчастных случаев. При предыдущей администрации США между военными вообще не было никаких контактов и соответственно всегда сохранялась угроза столкновений. Сейчас кооперация усиливается. Это сложный процесс, но он имеет большое значение. Военным нужно отдать должное: они делают всё возможное, чтобы не допустить эскалации, — сказал сенатор.

Напомним, что в Сирии одновременно проводятся две военные операции. Москва ввела свои ВКС в Сирию 30 сентября 2015 года. Действия России соответствуют международному праву, так как Москва получила официальное приглашение со стороны сирийских властей. Наряду с этим международная коалиция во главе США действует в Сирии без соответствующего мандата. Обе стороны используют авиацию в борьбе с вооруженными формированиями и террористами. Именно в целях недопущения возможных инцидентов были открыты каналы взаимодействия, которые, по данным «Известий», постепенно развиваются.

Военный эксперт Валерий Евсеев сказал «Известиям», что исходя из логики событий в Сирии сотрудничество между российскими и американскими военными должно выходить на новый уровень. По его словам, президент США Дональд Трамп дал понять, что американским военным необходимо работать на этом направлении.

— Без взаимодействия с российскими ВКС американским военным в Сирии действовать крайне сложно, поэтому они так или иначе будут усиливать линии связи с Москвой. При Бараке Обаме заявлялось, что никакого военного сотрудничества не может быть в принципе. Теперь мы видим, что ситуация меняется, — сказал военный эксперт.