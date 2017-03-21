Власти Архангельска объяснили паркет на дорогах

Власти Архангельска заявили, что деревянный тротуар был выложен во время подготовки к международному арктическому форуму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы администрации города Игоря Атапина.

Атапин отметил, что жители города ошибочно решили, будто на набережной Северной Двины был выложен паркет.

«Это не паркет — просто доски уложены на деревянные палеты необычным образом, то есть елочкой. Впоследствии это покрытие будет перенесено на другие участки для удобства жителей города», — заявил Атапин.

По словам Атапина, деревянный тротуар после окончания форума «Арктика – территория диалога» будет разобран.

В социальных сетях местные жители высказали возмущение в связи с появлением деревянного тротуара, так как в городе есть много незаасфальтированных пешеходных зон.

Международный арктический форум пройдет 29-30 марта.