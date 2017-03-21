В Москве выпал из окна адвокат матери Магнитского и Браудера

По данным "Новой газеты" в Новой Москве из окна 5-го этажа выпал адвокат Николай Горохов, который представлял интересы матери погибшего в СИЗО Сергея Магнитского и объявленного в розыск главы Hermitage Capital Уильяма Браудера

Издание ссылается на представителей фонда Hermitage Capital. Они сообщили, что мужчина выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации Боткинской больницы.