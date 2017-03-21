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В Москве выпал из окна адвокат матери Магнитского и Браудера
По данным "Новой газеты" в Новой Москве из окна 5-го этажа выпал адвокат Николай Горохов, который представлял интересы матери погибшего в СИЗО Сергея Магнитского и объявленного в розыск главы Hermitage Capital Уильяма Браудера.
Издание ссылается на представителей фонда Hermitage Capital. Они сообщили, что мужчина выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации Боткинской больницы.
В среду в Мосгорсуде были назначены очередные слушания по ходатайству МВД о заочном аресте Уильяма Браудера и его коллеги Ивана Черкасова. Ранее вынесенные в России решения об аресте этих лиц за рубежом были отклонены Интерполом, посчитавшим, в деле есть политическая мотивация.
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