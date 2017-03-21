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СМИ узнали о намерении Тиллерсона посетить Россию 12 апреля
Фото: Miguel Juarez Lugo / Zumapress / Globallookpress.com
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует пропустить намеченную на 5-6 апреля встречу министров иностранных дел стран НАТО, чтобы участвовать во встрече председателя КНР Си Цзиньпина, а позже он отправится в Россию. Об этом агентству Reuters сообщили несколько чиновников.
По их сведениям, Тиллерсон намерен пропустить первую в период его полномочий встречу в Брюсселе со своими 28 коллегами из стран НАТО ради участия в переговорах президента Дональда Трампа с Си Цзиньпином на курорте Мар-а-Лаго во Флориде 6-7 апреля.
Также, как сообщили два чиновника, Тиллерсон планирует посетить Москву 12 апреля.
Пресс-секретарь Госдепартамента Марк Тонер не смог оперативно прокомментировать эту информацию.
Трамп выдвинул бывшего главу Exxon Mobil Тиллерсона на пост госсекретаря 13 декабря. Позже он был утвержден Сенатом Конгресса.
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