Макрон призвал Францию избегать сближения с Россией

Франции не следует сближаться с Россией, она нуждается в независимости и работе с европейскими партнерами, заявил в ночь на вторник кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон

"У нас с США долгая история. Мы вместе строили мир на планете… Сегодня я хочу предложить больше независимости. Не сближаться с господином Путиным. Я хочу строить независимость с ответственностью, с настоящей европейской политикой", — сказал Макрон.

Дебаты, состоявшиеся за 34 дня до первого тура выборов, транслировались в прямом эфире телеканала TF1.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.