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Макрон призвал Францию избегать сближения с Россией
Франции не следует сближаться с Россией, она нуждается в независимости и работе с европейскими партнерами, заявил в ночь на вторник кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон.
"У нас с США долгая история. Мы вместе строили мир на планете… Сегодня я хочу предложить больше независимости. Не сближаться с господином Путиным. Я хочу строить независимость с ответственностью, с настоящей европейской политикой", — сказал Макрон.
Дебаты, состоявшиеся за 34 дня до первого тура выборов, транслировались в прямом эфире телеканала TF1.
Участие в дебатах приняли пятеро кандидатов: лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, экс-премьер Франции Франсуа Фийон, бывший министр экономики Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, экс-министр образования страны, представитель "Социалистической партии" Бенуа Амон и представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон. Всего в выборах президента во Франции примут участие 11 кандидатов.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.
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