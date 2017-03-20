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Европейские депутаты рассказали об отсутствии в Крыму признаков оккупации
Европейские депутаты, прибывшие в Крым, заявили, что не видят на полуострове нарушений и признаков оккупации. Об этом сообщает портал kp.ru.
«Люди не чувствуют себя оккупированными. Они занимаются решением каких-то своих проблем, живут своей жизнью. Я не вижу на полуострове каких-то нарушений», - заявил председатель отделения Партии независимости Соединенного Королевства в районе Энфилд и Харинги (Великобритания) Найджел Суссман.
Политики из Европы побывали в Ялте, где посетили Ливадийский дворец и встретились с крымскими коллегами и членами местных общин.
«Мы все хотим ощутить на своей шкуре, что происходит в Крыму. Считаю, лучше быть слепым, чем тем, кому приказано закрывать глаза», — заявил депутат Народной скупщины (парламента – прим. Рамблер/новости) Сербии Милован Боич.
Европейская делегация в составе 20 человек прибыла в Крым в третью годовщину воссоединения полуострова с Россией. 19 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила на пять лет въезд в страну пятерым европейским депутатам в связи с их посещением Крыма. 20 марта появилась информация, что СБУ подготовила указ о запрете въезда в страну российской участнице «Евровидения-2017» Юлии Самойловой. Данное решение связано с тем, что певица в 2015 году посещала полуостров без разрешения украинских властей. Крым вошел в состав России в марте 2014 года.
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