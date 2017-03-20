Европейские депутаты рассказали об отсутствии в Крыму признаков оккупации

Европейские депутаты, прибывшие в Крым, заявили, что не видят на полуострове нарушений и признаков оккупации. Об этом сообщает портал kp.ru

«Люди не чувствуют себя оккупированными. Они занимаются решением каких-то своих проблем, живут своей жизнью. Я не вижу на полуострове каких-то нарушений», - заявил председатель отделения Партии независимости Соединенного Королевства в районе Энфилд и Харинги (Великобритания) Найджел Суссман.

Политики из Европы побывали в Ялте, где посетили Ливадийский дворец и встретились с крымскими коллегами и членами местных общин.

«Мы все хотим ощутить на своей шкуре, что происходит в Крыму. Считаю, лучше быть слепым, чем тем, кому приказано закрывать глаза», — заявил депутат Народной скупщины (парламента – прим. Рамблер/новости) Сербии Милован Боич.