Депутат предложил пожизненно лишать прав за опасную езду

Депутат Евгений Ревенко ЕР ) планирует 4 апреля на парламентских слушаниях в Госдуме выступить с инициативой о пожизненном лишении водительских прав за опасную езду и систематическое и злостное нарушение ПДД, повлекшие за собой дорожно-транспортное происшествие; в случае, если ДПТ привело к гибели человека, он считает необходимым введение уголовного наказания, сопоставимого со статьей за убийство.

"Я считаю, что необходимо ввести такую норму наказания, как пожизненное лишение прав за систематическое и злостное нарушение правил дорожного движения и опасную езду, повлекшие за собой дорожно-транспортное происшествие. В случае, если ДПТ повлекло за собой гибель человека, тогда должна наступать уголовная ответственность с наказанием, сопоставимым со статьей за убийство при пожизненном лишении прав", — сказал РИА Новости Ревенко.

При этом, подчеркнул депутат Госдумы, сначала "необходима всесторонняя дискуссия с привлечением экспертного сообщества для того, чтобы выработать критерии, когда наступает эта ответственность".

По его словам, 4 апреля в Госдуме пройдут парламентские слушания, которые организуют главы четырёх комитетов – по законодательству, по безопасности, по транспорту и по здравоохранению, — "где будут рассматриваться последние резонансные ДТП и, в том числе, будет обсуждаться необходимость внесения соответствующих законодательных поправок, чтобы снизить подобного рода происшествия". "И на этих слушаниях, в том числе, будут обсуждаться эти инициативы. Там я планирую выступить с этими инициативами", — сказал собеседник агентства.

Что касается внесения самой инициативы как законодательного проекта, добавил Ревенко, то "его надо готовить, но затягивать с внесением никто не будет".