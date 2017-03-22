CNN опубликовал обзор высказываний Трампа о Путине

Телеканал CNN сделал обзор публичных заявлений президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине . В материал вошли высказывания, сделанные Трампом задолго до его предвыборной кампании. CNN отмечает, что миллиардер «несколько лет сам себе противоречил в отношениях с Путиным».

CNN выяснил, что с 2013 года, когда в Москве состоялся конкурс красоты «Мисс Вселенная» Трампа, миллиардер как минимум девять раз утверждал, что говорил, встречался или связывался с Путиным. «Но, поскольку из-за предвыборной кампании в 2016 году его заявления о Путине стали привлекать больше внимания, Трамп изменил курс, отрицая, что когда-либо встречался с российским президентом», - отмечают журналисты CNN. Они напомнили, что на пресс-конференции в июле 2016 года Трамп заявил, что «никогда не встречался с Путиным». «Я не знаю, кто такой Путин. Он сказал мне одну приятную вещь. Он сказал, что я гений. Но я никогда не встречался с Путиным», - сказал тогда Трамп.

В своем твите от 18 июня 2013 года будущий президент писал: «Как вы думаете, будет ли Путин в ноябре в Москве на конкурсе «Мисс Вселенная»? Если да, станет ли он моим новым лучшим другом?».

В сентябре 2013 года Трамп хвалит Путина за критику термина «американская исключительность». «Вы думаете о том, что этот термин прекрасен, но что, если использовать его в Германии или Японии или любой из ста разных стран?», - сказал Трамп. «Это очень обидно, и Путин действительно сказал ему [экс-президенту США Бараку Обаме ] об этом», - отметил миллиардер.

В октябре того же года во время беседы с телеведущим Дэвидом Леттерманом Трамп назвал Путина «крутым парнем» и сказал, что «встретил его однажды». А уже в ноябре он сказал журналистам MSNBC, что у него есть некие «отношения» с Путиным.

В феврале 2014 года в интервью Fox Трамп заявил, что российский президент связался с ним во время «Мисс Вселенной» и был «так мил». Позже он рассказал, что Путин «прислал ему подарок с запиской».

В мае 2016 года в эфире Fox News Трамп отказался отвечать на вопрос о том, говорил ли он с Путиным когда-либо. «Я не хочу это комментировать, потому что, давайте предположим, что я это сделал. Возможно, это личное. Я хорошо знаю Россию. Два или три года назад у меня было важное событие в России - конкурс «Мисс Вселенная». Мне нужно было встретиться со множеством людей. И знаешь, что? Они хотят дружить с Соединенными Штатами. Было бы неплохо, если бы мы вообще с кем-нибудь познакомились?»- отметил тогда он.

В феврале 2017 года журналист Fox News в беседе с Трампом назвал Путина «убийцей». Американский лидер в ответ на это отметил, что «существует много убийц». «У нас много убийц. Думаете, наша страна такая уж невинная?» - сказал Трамп. Чуть позже в том же месяце президент США заверил, что «он ничего не имеет в России» - «ни ссуд, ни сделок», но надеется «поладить» с Путиным, хотя, возможно, у него и не получится.

28 января Путин и Трамп провели первый телефонный разговор в качестве коллег. Сообщалось, что президенты обсудили ситуацию в Сирии, выделили приоритетность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом. Их первая личная встреча может состояться в июле 2017 года на форуме «Большой двадцатки» в Германии.