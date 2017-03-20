Навального облили зеленкой перед открытием предвыборного штаба в Барнауле

Неизвестные закидали оппозиционера Алексея Навального шариками с зеленкой перед открытием его предвыборного штаба в Барнауле (Алтайский край), сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы подали заявление по причинению вреда здоровью, приезжала полиция, номер машины есть на видео, видео предоставлено в полицию", - сказали ТАСС представители штаба. Инцидент произошел на входе в помещение, где была организована пресс-конференция в преддверии открытия штаба.

По данным свидетелей происшествия, когда Навальный подходил к штабу, из-за угла выскочил человек в черных очках, черной кепке и с красным значком и облил его зеленкой из спринцовки. "Спринцовку он бросил, мы ее забрали, предоставили в полицию", - уточнили в штабе.

На место происшествия прибыли сотрудники УВД Железнодорожного района Барнаула. "Мы сейчас проведем обследование места происшествия, зафиксируем, потом будет принято решение о том, как будет квалифицировано дело", - пояснили ТАСС полицейские.

В понедельник в Барнауле начал работу десятый штаб Навального, на вечер запланировано открытие еще одного - в Бийске. Во многих городах открытие штабов сопровождалось акциями протеста, в оппозиционера, в частности, бросали сырыми яйцами.