Аристарх Ливанов: люди на Украине почти отрезвели

Советский и российский актер театра и кино Аристарх Ливанов отпраздновал 70-летие. Круглую дату актер отметил с друзьями и коллегами. В интервью «Известиям» юбиляр посетовал на то, что не может выехать на Украину из-за того, что попадал в черный список.

«Из-за этого списка я не могу выехать на родину. Для меня это не пустой звук. Теперь я не пройду по улице, которая меня воспитала. Перед 60-летием вот смог вырваться в Киев и увидел роддом, где появился на свет, первую свою школу, которая теперь стала не русской, а украинской...» — отметил артист.

По его словам, он болезненно переживает происходящие на Украине перемены и регулярно следит за событиями по телевизору.

«Люди почти отрезвели, остались только оголтелые сторонники фашиствующих линий. Очень хочется верить, что народ Украины повернется в другую сторону. Каждый день слежу, надеюсь и страдаю», — добавил Ливанов.