Власти Крыма рассказали, к чему приведут угрозы Киева в адрес политиков ЕС

Угрозы украинских властей вводить санкции за посещение Крыма приведут к тому, что скоро в Украину не сможет въехать ни один иностранец, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов

Делегация из стран Европы, Азии и Латинской Америки прибыла в воскресенье в Крым с трехдневным визитом, также в ее состав вошло несколько украинских политиков. В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что в их отношении могут быть введены санкции или заведены уголовные дела.

"У них скоро депутаты парламентов всех стран и вовсе все иностранные граждане станут невъездными в Украину. Видимо, это то, чего они добиваются. А ведь гости к нам приезжают только для того, чтобы своими глазами увидеть, как мирно и благополучно живет современный Крым", — сказал Мурадов.

По его словам, украинские власти, с одной стороны, требуют, что в Крым приезжали международные наблюдатели, а с другой – грозят санкциями.

"В действиях Киева я не вижу никакой логики", — подчеркнул вице-премьер.