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Экс-президент Болгарии обвинил Россию в финансировании местных партий
Бывший болгарский президент Росен Плевнелиев утверждает, что Россия финансирует политические партии и вмешивается во внутренние дела Болгарии.
"Есть достаточные основания считать, что болгарские партии финансируются Турцией, но есть много и таких (партий), которые финансируются Россией. В то время, как мы говорим о том, что Турция вмешивается в наши внутренние дела, не будем забывать, что и другие государства это делают", - сказал Плевнелиев в интервью телеканалу BTV.
"Здесь не идет речь только о Турции, тут стоит вопрос и о России, я был бы доволен, если бы болгарский президент (Румен Радев) указал бы и на это. Для меня более чем ясно, что Россия пытается любым способом дестабилизировать и разделить Европейских союз", - считает он.
Бывший глава государства прокомментировал инициативу Радева пригласить на празднование 140-летия Освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг. главу российского государства Владимира Путина. "Каждое посещение российского президента проблематично и Болгария должна оценить его плюсы и минусы, внимательно подумать как и на каких условиях его приглашать", - полагает он. Плевнелиев посоветовал Радеву пересмотреть его позицию в отношении антироссийских санкций и присоединения Крыма к России.
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