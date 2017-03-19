Экс-президент Болгарии обвинил Россию в финансировании местных партий

Бывший болгарский президент Росен Плевнелиев утверждает, что Россия финансирует политические партии и вмешивается во внутренние дела Болгарии.

"Есть достаточные основания считать, что болгарские партии финансируются Турцией, но есть много и таких (партий), которые финансируются Россией. В то время, как мы говорим о том, что Турция вмешивается в наши внутренние дела, не будем забывать, что и другие государства это делают", - сказал Плевнелиев в интервью телеканалу BTV.

"Здесь не идет речь только о Турции, тут стоит вопрос и о России, я был бы доволен, если бы болгарский президент ( Румен Радев ) указал бы и на это. Для меня более чем ясно, что Россия пытается любым способом дестабилизировать и разделить Европейских союз", - считает он.