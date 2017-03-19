Посол России заявил, что Норвегия ответит за размещение ПРО

Российский посол в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил, что если страна присоединится к европейской системе ПРО НАТО (или ЕвроПРО – прим. ред.), Москва неизбежно вынуждена будет ответить, пишет ТАСС.

«В этом случае на военном уровне нам придется принять технические решения, необходимые для нейтрализации эффекта от возможного создания одного из элементов противоракетного щита», - отметил российский дипломат.

Он уточнил, что после его заявления, Норвегия скорее всего бурно отреагирует, но тем не менее, властям королевства нужно понять, что если страна станет форпостом НАТО, ей придется столкнуться лицом к лицу с РФ и российской военной мощью.

Также он добавил, что решение Норвегии о присоединении к противоракетному щиту НАТО отразится на стратегическом планировании действий России в Арктике.