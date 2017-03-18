Аксенов заявил, что в Крыму нет политического преследования

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе никто никого не преследует по политическим мотивам.

"Гарантируем, что сегодня в Крыму политического преследования нет. Как правило, когда приезжают различные коллеги, которые начинают говорить о том, что здесь кто-то кого-то преследует несогласных, я говорю, можно с фамилий начать. Еще ни разу у нас не получилось предметного разговора, как только о конкретике заходит речь", — сказал Аксенов в эфире телеканала "России 24".

По его словам, даже та небольшая доля крымчан, которая на референдуме в марте 2014 года не поддержала воссоединение с Россией, но осталась на полуострове, получила российские паспорта, и живет в Крыму.

"Мы стараемся положительными результатами своей работы людей убедить, что был сделан правильный выбор, но ни в коем случае, ни политическим и идеологическим давлением", — подчеркнул Аксенов.