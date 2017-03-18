Путина захотели видеть «пожизненным президентом»

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что он имел в виду, говоря о необходимости монархии в России. По его словам, он не выступал против смены конституционного строя в России, а говорил о полномочиях президента России Владимира Путина

«Если бы Владимир Владимирович был при Советском Союзе, руководил процессом, то СССР не распался бы», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24»

Как отметил глава Крыма, в ситуации, когда против России ополчились определенные силы, Путин должен быть ее пожизненным президентом.