Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Путина захотели видеть "пожизненным президентом"
Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что он имел в виду, говоря о необходимости монархии в России. По его словам, он не выступал против смены конституционного строя в России, а говорил о полномочиях президента России Владимира Путина.
«Если бы Владимир Владимирович был при Советском Союзе, руководил процессом, то СССР не распался бы», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметил глава Крыма, в ситуации, когда против России ополчились определенные силы, Путин должен быть ее пожизненным президентом.
Оставить комментарий