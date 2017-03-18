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Аксенов: Крым на 95% адаптирован в правовое поле России
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика на 95% адаптирован в правовое поле России, передает РИА "Новости".
"На мой взгляд, мы сегодня на 95% уже адаптированы в правовое поле Российской Федерации", - сказал Аксенов в эфире телеканала "России 24", отметив, что по отдельным нормам и позициям есть продления в рамках федерального законодательства до 2020 года
По его словам, это касается лицензирования образовательных и медицинских учреждений, градостроительных норм, а также еще ряда вопросов, связанных с оформлением документов и прохождением согласовательных и разрешительных процедур.
Ранее Аксенов заявил, что президент России Владимир Путин должен быть пожизненным президентом.
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