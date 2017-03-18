Аксенов: Крым на 95% адаптирован в правовое поле России

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика на 95% адаптирован в правовое поле России, передает РИА "Новости".

"На мой взгляд, мы сегодня на 95% уже адаптированы в правовое поле Российской Федерации", - сказал Аксенов в эфире телеканала "России 24", отметив, что по отдельным нормам и позициям есть продления в рамках федерального законодательства до 2020 года

По его словам, это касается лицензирования образовательных и медицинских учреждений, градостроительных норм, а также еще ряда вопросов, связанных с оформлением документов и прохождением согласовательных и разрешительных процедур.