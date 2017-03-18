Уроженка Крыма рассказала о мечте, которую Россия подарила жителям полуострова

Выпускница МИТРО, уроженка Крыма Кристина Крылова, которая пришла к зданию МГУ в Москве на концерт в честь воссоединения Крыма с Россией, рассказала РЕН ТВ о своих чувствах по поводу того, что вот уже три года находится в составе РФ.

Сама девушка уже 10 лет живет в Москве, но ее родители были непосредственными участниками организации референдума. Она отметила, что вхождения полуострова в состав нашей страны спасло жителей Крыма от войны.

"К сожалению, своими глазами я не видела, но со слов моей мамы, которая приняла непосредственное участие в организации референдума, я знаю об этом. Это великая радость для крымского народа. Потому что сейчас была бы такая же война, как в Донбассе. Поэтому спасибо России, спасибо российскому государству за то, что они помогли, спасли и вывели наш народ", - сказала Кристина.

По ее словам, Крым никогда не был чисто украинским. За время пока полуостров находился в составе Украины, инфраструктура там развивалась очень слабо. Теперь ситуация начала меняться.

"Крым – это, знаете, такая сторона, такой клочок земли, который не был чисто украинским. Инфраструктура была на низком уровне. Сейчас потихонечку, с каждым годом все накапливается, туристы прибывают. Тихонько делается все, чтобы там было хорошо, чтобы был мир", - сказала Кристина.

Она отметила, что сначала крымчане боялись возможных изменений уклада жизни, но это состояние очень быстро изменилось.

"Первое время перед референдумом народ боялся, они не могли понять, какое настроение будет. Все находились в смешанном состоянии. Сейчас, конечно, все рады. Возле каждого дома висит российский флаг. Если раньше все боялись того, что будет, как привыкнуть к российскому рублю. То сейчас все спокойно живут. Они верят в светлое будущее", - отметила девушка.

Она добавила, что хоть и живет в Москве, но никогда не забывает о своей родине.

"Я живу здесь уже 10 лет, но Крым в моем сердце", - сказала Кристина.