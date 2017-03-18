Сергей Аксенов: "Крымскую весну" можно сравнить только с Днем Победы

Глава Крыма Сергей Аксенов поделился своими чувствами, связанными с возвращением полуострова в состав России. Он отметил, что за три года, прошедших с тех пор, произошло столько событий, которые связаны с работой, что «времени сесть и предаться воспоминаниям просто нет», сообщает РИА Новости

«Однако одно мне запомнится навсегда — доброе отношение и желание крымчан, единый эмоциональный порыв, который привел нас к победе и возвращению на историческую Родину. Наше главное достижение — это внутреннее ощущение подъема и эйфории, которое мы испытывали в тот период», -- сказал Аксенов.

Он также отметил, что такого народного подъема и ликования он давно не видел. По мнению главы Крыма, что возвращение полуострова принесло такие же эмоции, как 9 Мая.