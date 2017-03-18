Аксенов сравнил "Крымскую весну" с Днем Победы

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о своих воспоминаниях, связанных с возвращением полуострова в состав Российской Федерации.

В интервью радио "Спутник в Крыму" политик заявил, что в предыдущие три года у него было так много работы, что свободного времени на воспоминания практически не оставалось.

Впрочем, Аксенов хорошо помнит, какое доброе отношение и эмоциональный порыв испытывали крымчане во времена "Крымской весны". Политик отметил, что желания населения Крыма привели к возвращению полуострова на его историческую Родину.

Аксенов считает, что ту степень народного подъема и ликования можно сравнить только с праздником День Победы, который вызывает схожие эмоции.