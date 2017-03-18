Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Аксенов поздравил Поклонскую с днем рождения
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем фейсбуке поздравил депутата Госдумы, экс-прокурора республики Наталью Поклонскую с днем рождения. снискали заслуженную любовь и уважение россиян.
"Ваш профессионализм и патриотизм, искренность и смелость снискали вам заслуженную любовь и уважение россиян", - отметил он.
По словам Аксенова, Поклонская взяла на себя огромную ответственность, возглавив прокуратуру республики во время "крымской весны".
"Символично, что ваш личный праздник совпадает с Днем воссоединения Крыма с Россией", - подчеркнул глава республики.
Он пожелал депутату крепкого здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов и новых успехов в труде на благо Отечества.
Оставить комментарий