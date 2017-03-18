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Газета.Ru

Аксенов поздравил Поклонскую с днем рождения

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем фейсбуке поздравил депутата Госдумы, экс-прокурора республики Наталью Поклонскую с днем рождения. снискали заслуженную любовь и уважение россиян.
"Ваш профессионализм и патриотизм, искренность и смелость снискали вам заслуженную любовь и уважение россиян", - отметил он.
По словам Аксенова, Поклонская взяла на себя огромную ответственность, возглавив прокуратуру республики во время "крымской весны".
"Символично, что ваш личный праздник совпадает с Днем воссоединения Крыма с Россией", - подчеркнул глава республики.
Он пожелал депутату крепкого здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов и новых успехов в труде на благо Отечества.
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Наталья Поклонская Сергей Аксенов
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