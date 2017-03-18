Россия подготовила совместные с Японией проекты на южных Курилах

"Сформирован пакет предложений, охватывающих широкий спектр актуальных для экономического развития южных Курил направлений и нацеленных на совместную реализацию масштабных и экономически значимых проектов. И, разумеется, мы исходим из того, что эти проекты могут осуществляться только на условиях российского законодательства", — сказал он.

Моргулов добавил, что в ходе декабрьского саммита в Японии была подтверждена "безальтернативность расширения российско-японского практического взаимодействия в интересах продвижения двухсторонних отношений и переходу их на качественно новый уровень доверия и сотрудничества".

Ранее сообщалось, что на встрече заместителей министров иностранных дел России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Акибы, которая пройдет 18 марта, японская сторона предложит России совместное исследование Южных Курил для конкретизации плана совместной экономической деятельности в регионе.