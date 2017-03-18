Россия и Китай заблокировали заявление СБ ООН по ситуации в Мьянме

«Мы действительно вынесли на обсуждение… применение элементов давления, но нам не удалось достичь консенсуса», — сказал Райкрофт.

По данным агентства, в документе говорилось, что организация обеспокоена возобновлением боев в некоторых регионах Мьянмы и подчеркивает необходимость доступа гумпомощи в пострадавшие районы.

В стране начался конфликт из-за того, что насколько бандформирований из народности рохинджа осенью 2016 года совершили вооруженные нападения на погранпосты и воинские части штата Ракхайн, в связи с чем правительство страны провело зачистки населенных пунктов. В результате погибли и были ранены и мирные жители штата.

Представители правозащитных организаций и правительств нескольких мусульманских стран, включая Малайзию, называли действия правительственных войск Мьянмы в штате Ракхайн «геноцидом рохинджа».