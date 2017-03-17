Захарова прокомментировала публикации СМИ о заявлении Януковича

«К сожалению, чёрная дезинформация вновь расцвела своими ядовитыми цветами в мировом медиа пространстве. На этот раз «историю» начали придумывать вокруг заявления В.Януковича от 1 марта 2014 года , в котором он обратился с просьбой о вводе российских войск на Украину», - написала Захарова.

Захарова отметила, что «налет сенсационности» история начала приобретать из-за «катастрофически низкого» уровня журналистов, которые «берутся «разъяснять» своей аудитории нюансы мирового закулисья». 3 марта 2014 года ныне покойный постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Виталий Чуркин зачитал обращение Януковича в Совете безопасности организации. В ней бывший глава государства заявлял, что на Украине воцарились «хаос и анархия». Янукович просил ввести российские войска для восстановления «законности, мира, правопорядка, стабильности и защитить население Украины».

На Украине обращение Януковича к российскому руководству считают важным доказательством государственной измены бывшего президента. 15 марта расследование дела о госизмене политика было завершено и отправлено в Печерский районный суд Киева. В феврале 2014 года в Киеве произошел государственный переворот, в связи с которым Виктор Янукович был вынужден покинуть Украину. В настоящее время политик находится в Ростове-на-Дону.