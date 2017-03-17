Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Путин не придет на торжества по случаю присоединения Крыма
Владимир Путин не примет участия в праздновании третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на два источника среди организаторов митинга-концерта «Весна».
Кроме того, сообщается, что президент России не поедет в Крым. В Кремле уточнили, что Владимир Путин участвовал в праздничных мероприятиях по случаю подписания договора о воссоединении Крыма с Россией в 2014 и в 2015 годах. В 2016 году российский глава связывался с участниками митинг-концерта по видеосвязи. Согласно источникам, обращение Путина прозвучит во время мероприятия, однако не стали уточнять, в каком формате это произойдет. В этом году митинг-концерт пройдет не на Васильевском спуске, а возле здания МГУ на Воробьевых горах. Также в мероприятие впервые не будет принимать участие глава КПРФ Геннадий Зюганов. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
Оставить комментарий