Причина, из-за которой скандалил Жириновский, не подтвердилась

Информация об оказании давления на депутатов ЛДПР в Рузе, из-за чего лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроил скандал на думском заседании 15 марта, не подтвердилась. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме. В "Единой России" же назвали внутрипартийным конфликтом претензии ЛДПР по выборам в Рузском районе.

Напомним, что фракция ЛДПР в полном составе покинула зал пленарных заседаний после словесной перепалки лидера партии Владимира Жириновского с депутатами фракции "Единая Россия". Жириновский, который угрожал расстрелять и повесить оппонентов, отказался извиняться, а сегодня и вовсе заявил, что имел в виду не депутатов.

Тему муниципальных выборов в Рузском районе Московском области и жалобы ЛДПР обсудили на расширенном заседании думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Обсуждение показало, что высказанные со стороны ЛДПР претензии, по сути, были обусловлены конфликтом внутри этой партии. Об этом заявил секретарь Генсовета "Единой России" вице-спикер Госдумы Сергей Неверов , подводя итоги дискуссии.

- Большинство присутствовавших на комитете - представители ЦИК прокуратуры , органов исполнительной власти и политических партий - сошлись во мнении, что это внутриполитический конфликт одной партии, - сказал Неверов. - Местное и региональное отделения ЛДПР, не согласовав друг с другом списки, выдвинули кандидатуры, которые одних не устроили, других не удовлетворили.

В результате личные заявления тех, кто снялся с этих выборов, не позволили одной из старейших политических партий, ЛДПР, участвовать в этой кампании, пояснил он.

В избирательной комиссии Москвой области получали жалобу от лидера ЛДПР, но его информация не подтвердилась, рассказала глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова

- Проверка уже фактически завершена, сегодня на заседании комитета Государственной думы заместитель прокурора Московской области доложил о том, что уже подписано прокурором письмо о том, что факт оказания давления не подтвержден, - добавила Коновалова, которую цитирует РИА Новости.