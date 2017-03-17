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В МИД РФ прокомментировали удар США по деревне в Сирии
Москва не сомневается, что авиация США целилась в террористов, когда наносила удар юго-западной окраине Аль-Джины, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, американские военные официально подтвердили, что удар в данной местности нанесли именно они.
«Целью удара стало здание, расположенное через дорогу от мечети, которое использовалось для проведения встреч террористов «Аль-Каиды», - сообщали Захарова.
Она подчеркнула, что у Москвы нет сомнений в том, что американские военные целили в террористов.
«Мы в отличие от некоторых наших оппонентов не собираемся в данном случае выступать с обвинениями в «целенаправленном» убийстве мирных жителей, разрушении гражданской инфраструктуры», - сказала Захарова.
В то же время она подчеркнула, что если данные о жертвах подтвердятся, это должно стать поводом задуматься о необходимости тесной координации.
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