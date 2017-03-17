В МИД РФ прокомментировали удар США по деревне в Сирии

Мария Захарова. Москва не сомневается, что авиация США целилась в террористов, когда наносила удар юго-западной окраине Аль-Джины, сообщила официальный представитель МИД РФ

По ее словам, американские военные официально подтвердили, что удар в данной местности нанесли именно они.

«Целью удара стало здание, расположенное через дорогу от мечети, которое использовалось для проведения встреч террористов «Аль-Каиды» , - сообщали Захарова.

Она подчеркнула, что у Москвы нет сомнений в том, что американские военные целили в террористов.

«Мы в отличие от некоторых наших оппонентов не собираемся в данном случае выступать с обвинениями в «целенаправленном» убийстве мирных жителей, разрушении гражданской инфраструктуры», - сказала Захарова.

В то же время она подчеркнула, что если данные о жертвах подтвердятся, это должно стать поводом задуматься о необходимости тесной координации.