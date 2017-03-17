СМИ: Путин не придет на торжества по случаю присоединения Крыма

Два источника среди организаторов праздника на Воробьевых горах и источник в Кремле сообщили телеканалу "Дождь", что президент России Владимир Путин в этом году к участникам митинг-концерта "Весна", посвященном третьей годовщине со дня подписания договора о присоединении Крыма к России.

Также сообщается, что глава государства не намерен в этот день посещать Крым.

В Кремле телекомпании объяснили, что президенту необязательно приезжать на празднование каждый год и напомнили, что он выходил на площадь к собравшимся и в 2014 и в 2015 годах. В 2016 году президент в этот день находился в Крыму и связывался с участниками митинг-концерта по видеосвязи.

Источники сообщили, что так или иначе в этом году в Москве обращение Владимира Путина прозвучит, но пока не уточнили в каком формате.

Телеканал также напоминает, что если раньше мероприятие проводили у стен Кремля, то в этом году его отправили к зданию МГУ . Возможно это связано с тем, что при проведении такого массового мероприятия на Васильевском спуске приходилось перекрывать центр города, чтобы вызывало неудобства и недовольства москвичей.