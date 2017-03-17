На Украину вернулись осужденные из крымских колоний

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России передала Украине 12 ее граждан для дальнейшего отбытия наказания на родине. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе тюремного ведомства.

Заключенные находились в колониях Крыма на момент его воссоединения с Россией.

Передача осужденных прошла в Белгородской области в присутствии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, указали во ФСИН.

6 марта она сообщила, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская подготовила список из 400 заключенных россиян, которые находятся на территории Украины.

По словам Москальковой, достигнута договоренность с украинским омбудсменом, что в случае необходимости она сможет посетить этих людей, чтобы проверить условия их пребывания и качество медицинской помощи.