Главное сейчас
Главные события у вас в почте
На Украину вернулись осужденные из крымских колоний
Российская сторона передала киевским властям 12 осужденных граждан Украины, отбывавших наказание в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).
Все осужденные на момент воссоединения полуострова с Россией находились в крымских тюрьмах. Заключенные были переданы в Белгородской области, при передаче присутствовал уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. 6 марта украинская сторона подготовила список из 400 граждан России, находящихся на территории Украины. По словам Москальковой, благодаря усилиям всех ведомств и украинского омбудсмена Валерии Лутковской был «отстроен гуманитарный коридор, который дал положительный результат». В Крыму находились две колонии, один СИЗО и один исправительный центр. Всего на территории полуострова содержались три тысячи заключенных, однако большинство из них были жителями Крыма. После воссоединения полуострова с Россией в марте 2014 года они подали заявление о предоставлении российского гражданства.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Московский Комсомолец
-
Газета.Ru
-
Российская Газета