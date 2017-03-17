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В Кремле рассказали, у кого можно узнать о здоровье Медведева
Пресс-серетарь российского президента прокомментировал отсутствие премьер-министра Дмитрия Медведева во время заседания совбеза РФ. В ответ на вопрос журналиста о главе правительства, Дмитрий Песков ответил, что с подобными вопросами лучше обращаться в пресс-секретарю Медведева Наталье Тимаковой.
14 марта российский президент Владимир Путин во время совещания с членами кабинета министров сообщил о том, что глава правительства Дмитрий Медведев заболел гриппом. Путин отметил тот факт, что эпидемиологическая ситуация в стране идет на спад, но по-прежнему случаев заболеваний гриппом немало.
«эпидемиологическая ситуация, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация еще серьезна. Вот Дмитрия Анатольевича не уберегли», – заявил Путин.
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