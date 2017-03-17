В Кремле рассказали, у кого можно узнать о здоровье Медведева

14 марта российский президент Владимир Путин во время совещания с членами кабинета министров сообщил о том, что глава правительства Дмитрий Медведев заболел гриппом. Путин отметил тот факт, что эпидемиологическая ситуация в стране идет на спад, но по-прежнему случаев заболеваний гриппом немало.

«эпидемиологическая ситуация, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация еще серьезна. Вот Дмитрия Анатольевича не уберегли», – заявил Путин.