Оксана Пушкина готовит ответ на высказывание Жириновского

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина , выразившая недовольство критикой Жириновского в адрес губернатора Подмосковья, не спешит отвечать на объяснения лидера ЛДПР

В разговоре с НСН депутат сказала, что хочет посоветоваться с комитетом, прежде чем отвечать Жириновскому, который прокомментировал своё эмоциональное выступление на прошлом пленарном заседании Госдумы.