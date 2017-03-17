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Оксана Пушкина готовит ответ на высказывание Жириновского
Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, выразившая недовольство критикой Жириновского в адрес губернатора Подмосковья, не спешит отвечать на объяснения лидера ЛДПР.
В разговоре с НСН депутат сказала, что хочет посоветоваться с комитетом, прежде чем отвечать Жириновскому, который прокомментировал своё эмоциональное выступление на прошлом пленарном заседании Госдумы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что фракции «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» призвали лидера ЛДПР Владимира Жириновского извиниться за высказывания на пленарном заседании.
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