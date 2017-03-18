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Аксенов: Путин должен быть пожизненным президентом
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не выступал против смены конституционного строя в России, а говорил лишь о полномочиях президента России Владимира Путина.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Если бы Владимир Владимирович был при Советском Союзе, руководил процессом, то СССР не распался бы", - отметил Аксенов.
По мнению главы Крыма, против России ополчились определенные силы.
"Владимир Владимирович должен быть пожизненным президентом", - подчеркнул он.
Ранее глава Крыма в эфире местного телеканала заявил, что считает, что в настоящее время России нужно изменить форму правления с республики на монархию.
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