Минобороны России указало на фабрикацию Западом лживых докладов по Сирии

Публикуемые на Западе доклады по гуманитарной ситуации в Сирии скорее вредят репутации организаций и СМИ, чем помогают этой стране, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков . Его слова приводит РИА Новости.

Он указал на то, что подобные публикации являются однотипными и построены на почерпнутых из соцсетей «свидетельствах» местных «активистов».

По словам генерала, в таких публикациях «слишком явно прослеживается желание западных пропагандистов поскорее легитимировать мусорную гору собственных фейков и откровенной лжи, на которую в последний год были затрачены колоссальные бюджеты».

Конашенков отметил, что такие доклады не смогут заменить сирийцам хлеб, медикаменты и крышу над головой. Если бы западные телекомпании вместо сюжетов о якобы «ужасах» в Алеппо ставили рекламу и прибыль от нее направляли на помощь жителям — «там цвел бы сейчас город-сад», сказал он.

«Поэтому немалые деньги, затраченные на подготовку многочисленных фолиантов, лучше бы направить на оказание реальной помощи тем, кому эти доклады якобы посвящены», — подчеркнул генерал.