Далее:
Главное сейчас
Рамблер/новости

Ярмольник ответил на обвинения НАТО в адрес КВН

Ярмольник ответил на обвинения НАТО в адрес КВН
Фото:
Леонид Ярмольник назвал доклад StratCom о КВН «бредом доброжелателей изнутри». Слова бывшего члена жюри Высшей лиги КВН передает Национальная служба новостей.
«Я уже три года не в КВН. Но мне кажется, что всё это ерунда. Это абсолютная глупость, и придумал это, наверняка, кто-то не оттуда (с Запада — прим. Рамблер/новости), а отсюда. Это какой-то бред «доброжелателей» изнутри. Я думаю, что им всем с высокой башни ... на то, что мы шутим на телевидении. Это просто бред», — заявил Ярмольник.
15 марта были опубликованы результаты исследования Центра стратегических исследований Североатлантического альянса StratCom. Авторы работы пришли к выводу, что телепередача КВН добилась больших коммерческих успехов благодаря «особым отношениям с Кремлем» владельца бренда. Кроме того, юмористическая программа была названа в отчете «инструментом политической стратегической коммуникации». Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала КВН в шутку «новым секретным оружием коварных и вероломных русских» и обещала предоставить руководству альянса записи «Смехопанорамы» и выступлений Евгения Петросяна. Член жюри КВН Валдис Пельш посоветовал сотрудникам НАТО смотреть юмористическую телевизионную передачу всей семьей.
Политика
НАТО МИД
Валдис Пельш Мария Захарова Леонид Ярмольник Евгений Петросян
Оставить комментарий

Последние новости