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Ярмольник ответил на обвинения НАТО в адрес КВН
Леонид Ярмольник назвал доклад StratCom о КВН «бредом доброжелателей изнутри». Слова бывшего члена жюри Высшей лиги КВН передает Национальная служба новостей.
«Я уже три года не в КВН. Но мне кажется, что всё это ерунда. Это абсолютная глупость, и придумал это, наверняка, кто-то не оттуда (с Запада — прим. Рамблер/новости), а отсюда. Это какой-то бред «доброжелателей» изнутри. Я думаю, что им всем с высокой башни ... на то, что мы шутим на телевидении. Это просто бред», — заявил Ярмольник.
15 марта были опубликованы результаты исследования Центра стратегических исследований Североатлантического альянса StratCom. Авторы работы пришли к выводу, что телепередача КВН добилась больших коммерческих успехов благодаря «особым отношениям с Кремлем» владельца бренда. Кроме того, юмористическая программа была названа в отчете «инструментом политической стратегической коммуникации». Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала КВН в шутку «новым секретным оружием коварных и вероломных русских» и обещала предоставить руководству альянса записи «Смехопанорамы» и выступлений Евгения Петросяна. Член жюри КВН Валдис Пельш посоветовал сотрудникам НАТО смотреть юмористическую телевизионную передачу всей семьей.
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