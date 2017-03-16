Ярмольник ответил на обвинения НАТО в адрес КВН

«Я уже три года не в КВН. Но мне кажется, что всё это ерунда. Это абсолютная глупость, и придумал это, наверняка, кто-то не оттуда (с Запада — прим. Рамблер/новости), а отсюда. Это какой-то бред «доброжелателей» изнутри. Я думаю, что им всем с высокой башни ... на то, что мы шутим на телевидении. Это просто бред», — заявил Ярмольник.