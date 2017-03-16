Минюст готовит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы

Минюст России хочет изменить перечень финансовых организаций, за фальсификацию отчетности которых предусмотрена уголовная ответственность, сообщает в четверг пресс-служба министерства.

По данным пресс-службы, Минюст готовит изменения в статью 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) УК, а также статьи 160.1 (меры по обеспечению гражданского иска) и 165 (судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия) УПК.

В министерстве пояснили, что сейчас за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности отдельных финансовых организаций установлена ответственность в статье 172.1 УК РФ, но перечни финансовых организаций в соответствии с данной статьей, а также с законом о Центробанке и о несостоятельности не совпадают: под действие статьи УК РФ не подпадают некредитные финансовые организации, такие как кредитные рейтинговые агентства, жилищные накопительные кооперативы, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды.

"Проектом предлагается уточнить перечень финансовых организаций для целей статьи 172.1 Уголовного кодекса РФ, а также предусмотреть обязательное назначение дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", — говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, направленные на сокращение сроков наложения ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого, а также на регламентацию порядка действий следователя (дознавателя) в случае нахождения такого имущества на территории иностранного государства, сообщает Минюст.