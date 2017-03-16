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Захарова: Артур Пирожков наставил НАТО рожков
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга с журналистами заявила, что публикация исследования Центра стратегических коммуникаций НАТО StratCom, в котором российская телевизионная передача КВН объявлена «инструментом политической стратегической коммуникации», является с одной стороны смешным, а с другой стороны — закономерным событием.
По словам дипломата, данное исследование демонстрирует всю идеологию альянса в решении стоящих перед организацией задач.
«Какой химический терроризм? Какое оружие массового поражения среди экстремистов и террористов? Найдена угроза — КВН. Вот чему уделяют время аналитики НАТО. Я бы не поверила, что это возможно, но это наша новая реальность», — отметила Захарова.
Она добавила, что новым вызовом миру стал юмор.
«Это новое секретное оружие в арсенале коварных и вероломных русских», — сказала представитель МИД.
Дипломат подчеркнула, что НАТО приходится придумывать всё более изощрённые угрозы, которые исходят с территории России, и предложила в следующий раз помочь альянсу с информацией — записями «Смехопанорамы» и выступлениями Евгения Петросяна.
«Артур Пирожков наставил НАТО рожков», — заключила Захарова.
Ранее Захарова заявила, что аналитики НАТО в ходе исследования российской телевизионной юмористической передачи КВН допустили упущение, не обратив внимание на творчество артиста эстрады Евгения Петросяна.
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