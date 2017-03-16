Захарова: «Артур Пирожков наставил НАТО рожков»

По словам дипломата, данное исследование демонстрирует всю идеологию альянса в решении стоящих перед организацией задач.

«Какой химический терроризм? Какое оружие массового поражения среди экстремистов и террористов? Найдена угроза — КВН. Вот чему уделяют время аналитики НАТО. Я бы не поверила, что это возможно, но это наша новая реальность», — отметила Захарова.

Она добавила, что новым вызовом миру стал юмор.

«Это новое секретное оружие в арсенале коварных и вероломных русских», — сказала представитель МИД.

Дипломат подчеркнула, что НАТО приходится придумывать всё более изощрённые угрозы, которые исходят с территории России, и предложила в следующий раз помочь альянсу с информацией — записями «Смехопанорамы» и выступлениями Евгения Петросяна

Ранее Захарова заявила, что аналитики НАТО в ходе исследования российской телевизионной юмористической передачи КВН допустили упущение, не обратив внимание на творчество артиста эстрады Евгения Петросяна.