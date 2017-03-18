МИД подарил крымчанам песню «Севастополь-знамя»

МИД РФ написали песню-поздравление для жителей Крыма, приурочив ее к юбилею возвращения полуострова в Россию. Песня называется «Севастополь — знамя». Автор- Василий Харитонов, сын создателя легендарной песни «День Победы». Об этом в Facebook сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Сегодня, 18 марта 2017 года в честь трёхлетия воссоединения Крыма с Россией коллектив Министерства иностранных дел дарит крымчанам песню, написанную сотрудником Департамента информации и печати Василием Харитоновым - "Севастополь - знамя" в исполнении Владимира Куклина», - написала Захарова.

Она отметила, что Василий Харитонов - сын Владимира Харитонова , автора слов песни «День Победы».

«Крымчане, судите строго. Понравится - счастье. Не понравится - простите великодушно. Но написано от души, от чистого сердца. Каждое слово и аккорд несут заряд той фантастической атмосферы великого свершения, которую мы переживали вместе с вами в марте 2014 года. Спасибо вам за то, что верили в Россию даже тогда, когда мы, россияне, этой веры почти не имели. За то, что не предали нашу с вами страну, нашу с вами историю и, конечно, свою мечту. За то, что, вернувшись к нам, вернули нам нас самих», - подчеркнула Захарова.