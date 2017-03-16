Путин сыронизировал над собственным почерком

«Вчера только эту тему обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для... для чего? Для пессимизма. Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе», - смеясь, сказал Путин.

В ходе съезда Путин заявлял, что рост доходов без роста производительности труда - тревожный сигнал и повод задуматься.