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Деловая газета «Взгляд»

Путин сыронизировал над собственным почерком

Путин сыронизировал над собственным почерком
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Президент России Владимир Путин во время беседы на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей признался, что не сразу смог прочитать пометки в своем блокноте, сделанные во время выступления участников. Об этом он сказал после выступления бизнесмена Владимира Потанина – тот говорил, в частности, о производительности труда, передает РИА «Новости».
«Вчера только эту тему обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для... для чего? Для пессимизма. Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе», - смеясь, сказал Путин.
В ходе съезда Путин заявлял, что рост доходов без роста производительности труда - тревожный сигнал и повод задуматься.
Осенью 2016 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что рост доходов, опережающий повышение производительности труда, создает инфляционные риски.
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