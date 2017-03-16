Аксенов констатировал крах однополярного мира

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе торжественного собрания в Симферополе, посвященного третьей годовщине Крымской весны, заявил, что модель однополярного мира потерпела крах после возвращения полуострова в состав России. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает РИА Новости.

Воссоединение Крыма и Севастополя с РФ стало, по его словам, символом укрепления России как великой мировой державы. «Это означало крах модели однополярного мира. Попытки навязать эту модель международному сообществу обернулись хаосом в международных отношениях, разрушением суверенных государств, новой колонизацией», — отметил Аксенов.

Он также указал, что произошедшее весной 2014-го было основано на воле народа, который является единственным источником любой власти.

13 марта Аксенов заявил, что России необходима новая форма правления — монархия. «Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры», — пояснил он.

Кроме того, он предложил отказаться от демократии в виде вседозволенности, потому как в ней нет пользы. «Демократия должна быть до определенных, нормальных пределов», — отметил глава республики.

По итогам состоявшегося 16 марта 2014 года референдума Крым и Севастополь воссоединились с Россией. События, происходившие на полуострове с 20-х чисел февраля до состоявшегося в марте плебисцита, вошли в историю под названием Крымская весна.