Захарова об исследовании НАТО о КВН: альянс не доработал

«Альянс не доработал», — написала Захарова в своём Facebook, прикрепив к посту адесованный НАТО совет российского внешнеполитического ведомства обратить внимание на творчество Петросяна.

Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО StratCom объявил КВН «инструментом политической стратегической коммуникации». В исследовании под названием «StratCom смеётся. В поисках аналитической основы» по большей части рассматривается выступление команды «Парапапарам» на фестивале «Голосящий КиВиН».

Позднее исследование StratCom прокомментировала Мария Захарова. Внешнеполитическое ведомство посоветовало аналитикам НАТО обратить внимание и на творчество Евгения Петросяна.