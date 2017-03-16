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Захарова об исследовании НАТО о КВН: альянс не доработал
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что аналитики НАТО в ходе исследования российской телевизионной юмористической передачи КВН допустили упущение, не обратив внимание на творчество артиста эстрады Евгения Петросяна.
«Альянс не доработал», — написала Захарова в своём Facebook, прикрепив к посту адесованный НАТО совет российского внешнеполитического ведомства обратить внимание на творчество Петросяна.
Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО StratCom объявил КВН «инструментом политической стратегической коммуникации». В исследовании под названием «StratCom смеётся. В поисках аналитической основы» по большей части рассматривается выступление команды «Парапапарам» на фестивале «Голосящий КиВиН».
Позднее исследование StratCom прокомментировала Мария Захарова. Внешнеполитическое ведомство посоветовало аналитикам НАТО обратить внимание и на творчество Евгения Петросяна.
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