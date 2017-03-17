Хейли объяснила свои слова о России

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли прокомментировала сделанные ранее высказывания, отметив, что США относятся к России так же, как к другим странам.

«Мы относимся к России, как к любой другой стране», — заявила Хейли в разговоре с CNN.

Она отметила, что США готовы сотрудничать с Россией по таким вопросам, как борьба с ИГ *.

Хейли подчеркнула, что президент США Дональд Трамп не критиковал её за сделанные ранее заявления.

Ранее Хейли заявила, что Соединённые Штаты не могут доверять России.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.