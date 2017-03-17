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Хейли объяснила свои слова о России
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли прокомментировала сделанные ранее высказывания, отметив, что США относятся к России так же, как к другим странам.
«Мы относимся к России, как к любой другой стране», — заявила Хейли в разговоре с CNN.
Она отметила, что США готовы сотрудничать с Россией по таким вопросам, как борьба с ИГ*.
Хейли подчеркнула, что президент США Дональд Трамп не критиковал её за сделанные ранее заявления.
Ранее Хейли заявила, что Соединённые Штаты не могут доверять России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что недоверие является комплексом, а ощущение недоверия можно преодолеть через проверку.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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