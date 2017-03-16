Постоянный представитель США в ООН: «Мы должны никогда не доверять России»

США не могут доверять России и должны не делать этого в нынешних внешнеполитических обстоятельствах, полагает постоянный представитель США в ООН Никки Хейли . Об этом она заявила в интервью телеканалу NBC в программе "NBC News". В своем ответе ведущему Мэтту Лоеру она заявила, что «угрозы» со стороны России нельзя воспринимать легкомысленно.

«Принимать это всерьез. Мы не можем доверять России. Мы должны никогда не доверять России», — приводит цитату Хейли CNBC

Слова Хейли напрямую противоречат предыдущим заявлениям президента США Дональда Трампа , который неоднократно допускал, что США и Россия могут иметь «более дружественные» отношения, чем в настоящий момент. Вместе с тем, согласно Конституции США, внешнюю политику страны определяет президент.

Хейли также высказалась в защиту Трампа и его миграционных указов, опровергнув их якобы антиисламский характер. «Это не исламский бан. Я никогда не поддержку запрет на въезд мусульман. Я не думаю, что мы когда-нибудь запретим въезд на основании религии. Это не по-американски и нехорошо», — заявила она. Ранее Хейли в 2015 год критиковала Трампа за предложение запретить въезд мусульманам, заявив, что такая мера «противоречит всему, на чем основываются» США.